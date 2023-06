Yamaha Booster: ecco il prezzo

Yamaha ha comunicato il prezzo del nuovo Booster: la S-Pedelec elettrica giapponese per i titolari di patente AM costa 3.699 euro.

Omologato L1 e-B, pesa 36 kg, monta ruote da 20" e freni a disco da 180 mm di diametro. Può raggiungere una velocità massima di 45 km/h (utilizzabile a 42 km/h) e in quanto ciclomotore elettrico è dotato di specchietto, clacson, comandi sul manubrio e portatarga. A differenza delle e-bike tradizionali non può circolare sulle piste (e sulle corsie) ciclabili e per circolare bisogna avere l'assicurazione e il casco.

Lo Yamaha Booster prevede cinque modalità di funzionamento con un intervallo di rapporti di coppia a partire dal 60% (+ECO, autonomia fino a 110 km con un conducente che pesa 75 kg) fino al 400% (HIGH) per le massime prestazioni.