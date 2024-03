Xiaomi SU7 punta sul prezzo per guadagnare consensi, e l'Europa è la prossima tappa

Sono passati solo pochi giorni da quando Xiaomi ha lanciato ufficialmente la sua prima vettura elettrica, la Xiaomi SU7 che nei mesi precedenti abbiamo identificato come Xiaomi Car. Ora trapelano interessanti dettagli sulle strategie di mercato dell'azienda cinese.

La nuova Xiaomi SU7 è stata svelata in tre diversi modelli, i quali differiscono per potenza e per autonomia promessa. Recentemente abbiamo parlato di come questa vettura elettrica sia arrivata sul mercato con una palese coerenza con quanto offre Tesla, con la peculiarità di un prezzo molto competitivo.