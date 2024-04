Xiaomi SU7 contro Tesla Model 3 e Nio ET5: inizia la sfida!

Xiaomi SU7 è una delle auto elettriche più chiacchierate degli ultimi tempi. Non solo per i contenuti tecnologici all'avanguardia, ma anche per le ambizioni del gigante cinese di diventare un nuovo riferimento per il settore della mobilità (sapete di che tipo di manutenzione hanno bisogno le auto elettriche?).

Ma come si comporta su strada? Da noi non è ancora possibile saperlo, ma il sito automobilistico cinese Dongchendi ha avuto modo di testarla e confrontarla con altre vetture, tra cui alcuni nomi noti come Tesla Model 3 e Nio ET5: vediamo come se l'è cavata!