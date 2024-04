Xiaomi a tempo di record con la sua auto elettrica, ed è solo l'inizio

Proprio per questo motivo, Xiaomi avrebbe rivisto la sua linea di produzione, accelerando in maniera rilevante. Attualmente l'azienda può vantare già 10.000 unità assemblate , delle quali 5.781 sarebbero già state consegnate agli acquirenti in Cina.

Si tratta di numeri non trascurabili, soprattutto considerando la caratura di Xiaomi nel settore delle auto, dove è sostanzialmente una debuttante.

E i piani per il futuro sono ancora più ambiziosi. Xiaomi ha riferito di avere in programma di consegnare almeno 100.000 unità della sua SU7 durante il primo anno sul mercato. Inoltre, l'azienda non nasconde che presto la sua SU7 potrebbe varcare i confini cinesi per debuttare anche in altri mercati.

Dunque, il bello deve ancora venire per la Xiaomi SU7. Non è escluso che in futuro non possa calcare anche il palcoscenico del mercato europeo. Noi ovviamente vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi.