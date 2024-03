Xiaomi SU7 in arrivo: come seguire in diretta l'evento di lancio dell'auto elettrica

Xiaomi si prepara al lancio ufficiale di SU7, la sua prima auto elettrica, che già abbiamo potuto ammirare al Mobile World Congress il mese scorso.

Durante l'evento saranno svelati ulteriori dettagli e informazioni sulla prima auto firmata Xiaomi, come probabilmente il prezzo ufficiale e la data di uscita sul mercato cinese.

È infatti quasi inutile sperare in un lancio internazionale fin da subito, per le ovvie complicazioni del caso, e non da ultimo per i volumi di produzione, che essendo Xiaomi una novizia del settore non potranno essere al pari dei concorrenti più blasonati.

In ogni caso è chiaro che l'interesse sia alto, tanto che la presentazione sarà trasmessa in live streaming su Facebook e sottotitolata in inglese, quindi non dovrebbe essere complicato seguirla.

Riguardo l'orario però abbiamo un piccolo dubbio. Nell'immagine di invito si legge chiaramente 19:00 GMT+8, che corrispondono alle ore 12 di giovedì 28. Nell'evento su Facebook c'è però scritto "alle ore 19:00 CST", che corrispondono alle ore 13:00 di venerdì 29.

Domani sapremo con precisione quale dei due orari sia quello giusto. Nella peggiore delle ipotesi si tratta di un giorno in più di attesa.