Xiaomi vuole sfidare Tesla Model Y e le prime foto della nuova auto lo confermano!

Sono trascorsi sei mesi da quando Xiaomi ha lanciato la sua prima auto, il SU7. L'azienda cinese, però, non si è fermata, mettendosi già a lavoro per sviluppare un secondo modello. In tal senso, alcune foto spia scattate in Cina ci consentono di dare un'occhiata al design del nuovo mezzo.

La nuova EV di Xiaomi dovrebbe essere un SUV coupé, con un design che richiami la Ferrari Purosangue. Dalle immagini si può notare la presenza di un sensore LiDAR sulla parte superiore, che servirà ad abilitare l'ADAS NOA (Navigate on Pilot) della casa automobilistica. La parte posteriore appare più grande del SU7, tuttavia con lo stesso design del fanale posteriore.