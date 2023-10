La Xiaomi Car è più di un sogno: trapelano nuovi dettagli

Ma al settore delle auto elettriche non sono interessate solo le classiche case automobilistiche . In questo senso infatti troviamo che anche Xiaomi potrebbe lanciare il suo primo veicolo elettrico. Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli sulla Xiaomi Car elettrica.

Il mercato delle auto elettriche è cresciuto molto negli ultimi anni, e diverse case automobilistiche hanno fatto il loro ingresso nel settore. Per questo con cadenza regolare vediamo arrivare sempre nuovi modelli anche in Italia.

Finora si è parlato di un unico modello in fase di sviluppo da parte del colosso cinese. Tuttavia, dalla Cina sono appena arrivati dei nuovi rumor, i quali indicherebbero che la Xiaomi Car potrebbe arrivare addirittura in due varianti.

Ci sarebbe infatti una variante standard e una variante long range. Per long range si intende un veicolo dotato di una capacità più ampia delle batterie, in modo che possa garantire un'autonomia consistente. Questo approccio è simile a quello avuto da Tesla nell'ambito della sua attività sul mercato delle elettriche.

Le due varianti di Xiaomi Car dovrebbero quindi essere caratterizzate da pacchi batteria completamente diversi, realizzati da fornitori diversi e che, molto probabilmente, forniranno anche una potenza diversa. Aspettiamoci allora che la variante long range sia anche più potente della standard.

Al momento non si hanno indicazioni su quando potrebbe debuttare sul mercato la Xiaomi Car. Le ultime stiome dell'azienda promettono la produzione di 100.000 unità per il 2024, la quale poi dovrebbe raddoppiare per il 2025.