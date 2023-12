Altro che Apple Car: tra pochi giorni arriverà la Xiaomi Car, ma non chiamatela auto...

Da tempo sentiamo parlare della ormai mitica Apple Car, ma a quanto pare sarà Xiaomi la prima azienda tecnologica a creare un veicolo (elettrico) in casa (sapete quanto ci vuole per caricare un'auto elettrica?). Stiamo parlando della Xiaomi Car, provvisoriamente chiamata SU7, e che non solo è stata confermata ufficialmente, ma addirittura verrà svelata tra due giorni, il 28 dicembre! Ad annunciarlo, il capo di Xiaomi, Lei Jun, che con un post su X ha svelato le sue carte, senza nascondere ambizioni piuttosto stellari. Nel post, infatti, il manager cinese ha dichiarato che se le auto sono in circolazione da 130 anni, per i primi 100 erano solo mezzi di trasporto, poi Tesla ha introdotto le auto elettriche "smart", dei computer su ruote. Ora è tempo degli spazi mobili smart, ed è qui che entra in gioco Xiaomi.

La Xiaomi Car è già apparsa in alcune fughe di notizie (da cui derivano i rendering che vi mostriamo in questo articolo), e sappiamo che se l'attuale veicolo è chiamato internamente SU7, è già pronto un SU7 Max, presumibilmente con specifiche aggiornate. Jun ha dichiarato di essere stato personalmente coinvolto nello sviluppo di Xiaomi Car, spiegando che il suo obiettivo era "costruire una grande auto". Il CEO di Xiaomi ha affermato che voleva guidare 100 auto prima di iniziare a prendere in considerazione i prototipi della vettura, in quanto voleva essere sicuro di essere in grado di prendere spunto dai "punti di forza" di ciascuna di esse. Missione compiuta, a quanto pare, perché il manager ha dichiarato di aver "guidato oltre 150 auto". Anche se l'auto verrà annunciata a livello internazionale, è difficile che la Xiaomi Car esca, almeno all'inizio, dai confini cinesi, anche perché non ci sono stati segnali di test e omologazioni nei mercati europei o statunitensi. Nondimeno, dopo gli incredibili ritardi della Apple Car, che a quanto pare potrebbe essere lanciata per il 2026 (salvo ulteriori ritardi), l'impresa di Xiaomi è notevole.