Le ambizioni di Xiaomi nel settore automobilistico: conquistare l'Europa e non solo

Possibili novità in arrivo da Xiaomi , riguardanti non smartphone o dispositivi simili, bensì il reparto automobilistico dell'azienda. In particolare, il CEO Lei Jun , oltre a fornire tempistiche sul lancio del veicolo SU7 Ultra, ha evidenziato la volontà della società di debuttare in Europa , con l'obiettivo di diventare una delle prime cinque case automobilistiche al mondo.

Il prossimo obiettivo di Xiaomi nel settore automobilistico: l’Europa

Xiaomi ha sviluppato piuttosto velocemente il suo veicolo di punta, la berlina SU7, lanciato alla fine del 2023 e che nei primi 27 minuti di vendita ha raggiunto oltre 50.000 ordini. Visto il successo riscosso, l'azienda ha dovuto rinforzare le proprie linee di montaggio e gli obiettivi di produzione così da tenere il passo con la domanda.

A luglio, poi, Xiaomi ha ufficializzato la variante Ultra di SU7 (una berlina da 1.548 cavalli), che dovrebbe debuttare nella prima metà del 2025. Contestualmente, l'azienda starebbe sviluppando un'altra auto che dovrebbe competere con Tesla Model Y.

E proprio oggi, come evidenziato da CnEVPost, il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha fornito alcuni aggiornamenti. Il primo che è il veicolo SU7 Ultra verrà lanciato in Cina nel primo trimestre del 2025. A riguardo, Jun ha aggiunto che, vista la potenza del mezzo, i conducenti dovranno completare e superare un esame per sbloccare le piene prestazioni dell'auto.

Per quanto riguarda la disponibilità di auto Xiaomi in Europa, durante i Giochi Olimpici 2024, Jun chiarì che il SU7 sarebbe stato disponibile a livello globale, tuttavia senza fornire tempistiche precise.

Su questo punto, in occasione di un'intervista con Bloomberg TV, è intervenuto anche il CFO di Xiaomi Alain Pam, il quale ha confermato i piani per l'espansione globale ma aggiungendo che per ora uno degli obiettivi principale è soddisfare la domanda dei clienti in Cina.