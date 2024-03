Assegnati i World Car Awards 2024: i marchi coreani spopolano e Volvo convince, ma attenti a BYD

Kia EV9 è la World Car of the Year 2024, mentre Toyota Prius e Volvo EX30 ricevono premi per il design e la categoria "urban"

È arrivato il momento dell'assegnazione dei World Car Awards, i premi lanciati nel 2003 che vengono assegnati all'apertura del Salone dell'auto di New York (sapete quali sono le auto elettriche da comprare nel 2024?). I premi, che negli anni sono stati suddivisi in diverse categorie, sono assegnati da una giuria di 102 giornalisti del settore provenienti da tutto il mondo. Incetta di premi per le auto elettriche e conferma del dominio del marchio Hyundai / Kia, che da tre anni vince il premio più ambito, World Car of the Year. Andiamo a scoprirli tutti.

I premi

World Car of the Year Il premio World Car of the Year è andato a Kia EV9, che supera BYD Seal e Volvo EX30. Il SUV coreano ha convinto per le dotazioni tecnologiche, e segue i premi del 2022 a Hyundai Ioniq 5 e del 2023 a Hyundai Ioniq 6. World Performance Car of the Year L'ambitissimo premio dedicato alle auto ad alte prestazioni, World Performance Car of the Year, va invece a Hyundai Ioniq 5 N, una vettura elettrica da ben 650 CV. Al secondo posto BMW M2 e al terzo posto BMW XM. World Car Design of the Year

Toyota Prius si aggiudica a sorpresa il premio World Car Design of the Year, battendo Ford Bronco e Ferrari Purosangue. Gradito riconoscimento per la ibrida giapponese, visto che per Toyota è la prima volta che arriva questo premio. World Luxury Car Il premio World Luxury Car è assegnato dal 2014, e negli anni ha visto il dominio di marchi come BMW, Mercedes e Audi. Quest'anno tra le auto di lusso vince la nuova BMW Serie 5. Al secondo posto la nuova Mercedes Classe E e al terzo l'elettrica Mercedes EQE SUV. World Urban Car