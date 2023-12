Wetaxi in crescita: oltre 13.500 veicoli elettrici a noleggio a Milano e Roma e sconti ovunque

Wetaxi, una startup torinese, ha ampliato la gamma dei propri servizi con nuovi veicoli a noleggio, disponibili a Roma e Milano. In particolare, il servizio a Roma, in partnership con l'operatore Dott, sarà ampliato ad un'area di oltre 200 chilometri quadrati e per l'intera flotta, di 4.500 monopattini e di 2.500 e-bikes. A Milano, invece,al car sharing elettrico di Zity, si aggiungeranno 2.000 monopattini di Voi Technology, 2.000 monopattini e 2.000 e-bikes di Dott.

Inoltre, gli utenti Wetaxi potranno comprare gli ultimi regali di Natale muovendosi in modo sostenibile ed economico grazie ad interessanti promozioni: 5 euro sul primo noleggio dei servizi di sharing (auto, monopattini e biciclette) e 5 euro di sconto a Torino sulla prima corsa taxi (validi anche per chi è già registrato all'app ma non ha mai usato questi servizi). Inoltre il 20% di cashback per tutti coloro che utilizzano i nuovi servizi Wetaxi: il pagamento del parcheggio, il car sharing, le biciclette, i monopattini, i mezzi pubblici e il treno.