Waymo punta all'olimpo della guida autonoma: annunciata la sesta generazione

Zeekr è il produttore cinese con il quale Waymo ha collaborato per integrare la nuova generazione di guida autonoma. Vediamo in cosa differisce rispetto ai modelli precedenti lanciati dall'azienda.

Un veicolo che si adatta alla guida autonoma, e non il contrario

Waymo ha appena annunciato importanti novità per lo sviluppo della sua guida autonoma. La sesta generazione arriva a bordo del veicolo della cinese Zeekr. Si tratta di un importante cambiamento rispetto ai modelli precedenti, con il veicolo che è stato pensato e realizzato proprio nell'ottica di integrare il completo apparato per la guida autonoma sviluppato da Waymo.

In sostanza, come vedete nelle immagini in basso, il veicolo presenta degli spazi molto ridotti, con porte scorrevoli.

Il tutto per permettere l'ottima integrazione di tutti i sensori necessari per la guida autonoma di Waymo.

In questo modo l'azienda è riuscita a ottimizzare il numero di sensori necessari per realizzare la guida autonoma. Troviamo quattro sensori lidar e tredici videocamere. Mentre sui modelli precedenti sono stati necessari un numero maggiore di questa tipologia di sensori, proprio per la conformazione dei veicoli.

Poi, troviamo sei radar e una serie di ricevitori audio esterni. Il tutto è accoppiato a un software sviluppato in modo da leggere e interpretare l'ambiente circostante, comprese le variabili climatiche. Il software è supportato dall'intelligenza artificiale, proprio per interpretare al meglio tutte le variabili ambientali che possono influenzare la guida nel mondo reale.

Nel complesso, il veicolo e il sistema di guida autonoma sono in grado di garantire dei campi visivi sovrapposti fino a 500 metri, efficaci sia di giorno che di notte. Una delle novità pratiche più rilevanti è la maggiore accuratezza di funzionamento anche in condizioni climatiche avverse, come quelle che sono caratterizzate dalla presenza di neve e ghiaccio.

Waymo ha testato con successo la sua nuova guida autonoma tramite migliaia di chilometri effettuati con il nuovo veicolo di Zeekr. Questo dovrebbe quindi portare ad allargare il suo campo di applicazione. Attualmente Waymo sta conducendo con successo il suo servizio robotaxi, ovvero veicoli a guida autonoma che effettuano un servizio taxi, in città come San Francisco, Phoenix e Los Angeles, servendosi di veicoli come monovolume Chrysler Pacifica ibride e suv Jaguar I-Pace elettriche.

Dunque, aspettiamoci di vedere questo nuovo modello di Zeekr con a bordo la sesta generazione di guida autonoma di Waymo presto sulle strade statunitensi.