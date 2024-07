Adesso il marchio fondato a Barcellona ha appena annunciato Supernova 220 , il top della serie dedicata alle soluzioni di ricarica veloce , che stabilisce il primato per il maggior rapporto potenza / ingombro del mercato.

Cos'è Supernova 220

Il dispositivo è pienamente conforme alle ultime normative AFIR, e non necessita di alcun accessorio aggiuntivo, e il suo design lo rende adatto a luoghi pubblici come parcheggi, centri commerciali e concessionarie.

Supernova 220 è in grado di caricare una vettura elettrica a 220 kW , che consentono di aggiungere 200 km di autonomia alla batteria in soli 10 minuti, o due in contemporanea a 110 kW .

La particolarità della colonnina è la quantità di potenza in rapporto alle dimensioni. Supernova 220 infatti mantiene le stesse dimensioni degli altri modelli Supernova (che partono da 60 kW di potenza e prima arrivavano a 150 kW), oltre che gli stessi costi di installazione e manutenzione, pur aumentando la potenza. In questo modo riesce ad avere il miglior rapporto potenza nominale-superficie presente sul mercato: 220 kW con un ingombro di soli 0,324 m2 .

Wallbox Supernova 220 è un caricatore CC a ricarica rapida per veicoli elettrici in grado di erogare fino a 220 kW di potenza, sia a bassa che ad alta tensione.

Come tutti i dispositivi Supernova, anche l'ultimo arrivato della serie è dotato di display touch da 10", che consente una gestione semplice della ricarica, un lettore di carte di credito e autenticazione RFID, 2 connettori CCS e luci LED di segnalazione, di stato del connettore e di cortesia.

Ricordiamo i prodotti Supernova sono adatti per Parcheggi pubblici e semi-pubblici, Stazioni di servizio e punti di ristoro, Negozi, Hotel e Ristorazione, e flotte e stazioni di autobus. A oggi Wallbox ha venduto oltre 2.000 caricabatterie rapidi CC in oltre 30 Paesi in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la ricarica casalinga, invece, Wallbox propone la soluzione con ricarica a corrente alternata Pulsar e Quasar, per trasformare il veicolo in un sistema di accumulo dell'energia.