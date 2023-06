Wallbox e stazioni di ricarica: le differenze

Ma tra wallbox e stazioni di ricarica, che differenze ci sono? I due dispositivi hanno infatti la stessa funzione, ma sono molto diversi tecnicamente e posizionati in luoghi differenti. Andiamo a scoprire cosa siano e come si usano, oltre a ricordarvi la differenza fra presa Tipo 2, CHAdeMO e CCS .

Se per fare il pieno a un'auto a benzina bisogna recarsi a un distributore di benzina, quando si possiede un' auto elettrica le alternative a nostra disposizione sono un po' più varie, in quanto è possibile sia la ricarica da casa che quella tramite colonnine.

Cos'è una Wallbox

A questo punto però dobbiamo introdurre alcuni concetti. Il primo è quello di monofase e trifase. Nei nostri appartamenti abbiamo in genere una connessione monofase, ovvero in cui la corrente viene portata da un filo solo, mentre il fornitore di elettricità mette a nostra disposizione una connessione trifase , ovvero con tre fili elettrici.

Questa soluzione può essere adottata se si dispone di un garage o di un posto auto in un condominio, privato o in condivisione. In questo caso, l'assemblea condominiale può esprimere un parere non vincolante, che però diventa tale in caso venga compromessa la sicurezza, si modifichi il decoro dell'edificio, venga alterata la destinazione d'uso delle aree comuni o se ne ostacoli l'accesso.

Questo dispositivo potrebbe non richiedere l'adeguamento dell'impianto, ma dipende dal vostro apparato. In generale, è inutile comprare una wallbox da 22 kW per un impianto da 3 kW, ma dal 2017 c'è la possibilità di aumentare la potenza del contatore con scatti da 0,5 kW tra 3 e i 6 kW, da 1 kW tra 6 e 10 kW o da 5 kW sopra i 10 kW. Dal 1° luglio, i clienti domestici potranno richiedere l'aumento gratuito di potenza fino a 6 kW , nelle ore notturne e nei giorni festivi, con un risparmio che va da 60 a oltre 200 euro l'anno.

Tesla offre il suo modulo di controllo a protezione tra la rete e il veicolo chiamato Charger Tesla UMC, ma le potenze in gioco, e quindi le velocità di ricarica, sono molto basse. Per aumentarle, è necessario installare un dispositivo a muro apposito, la scatola da parete o wallbox , appunto, che trasforma una presa in una "centrale di ricarica". La loro installazione è regolata dalle normative CEI EN 61851-1, con specifici criteri e parametri da rispettare per la sicurezza.

Le moderne wallbox possono essere a 7,4 kW monofase oppure a 11 kW o a 22 kW, entrambi trifase. Effettuare l'adeguamento a trifase, se non se ne dispone già, potrebbe essere costoso, ma come vedremo in seguito non è necessario (dipende comunque dalle vostre esigenze).

C'è un altro concetto importante, quello di corrente alternata e continua. Nelle nostre case e nella rete elettrica in generale, la corrente è alternata, ovvero cambia direzione continuamente con un andamento di tipo sinusoidale (ovvero non brusco nell'inversione) a una frequenza di 50 Hz. Le batterie invece possono solo ricevere e fornire corrente continua, ovvero che fluisce sempre nella stessa direzione.

Questo cosa vuol dire? Significa che per fornire elettricità a uno smartphone come a un'auto elettrica dobbiamo prima convertire la corrente alternata in continua con un cosiddetto "raddrizzatore". Per gli smartphone si utilizza il caricatore, mentre le auto a batteria possiedono quello che viene definito un caricatore di bordo.

Quindi quando compriamo un'auto elettrica in genere il produttore ci offre anche la possibilità di acquistare una wallbox, che, se si possiede un garage o comunque uno spazio adeguato dove installarla, consiste in una soluzione comoda per avere l'auto sempre carica al mattino, e in futuro si potrà anche sfruttare la tecnologia Vehicle-2-Grid, che consente di "reinviare" la corrente verso la rete per stabilizzarla o addirittura venderla, per esempio di giorno quando costa di più.

C'è però un problema. Prima di tutto, le wallbox forniscono tutte corrente alternata, quindi il caricatore di bordo del veicolo dovrà convertirla in continua. In secondo luogo, a seconda della potenza la nostra wallbox sarà in grado di fornire un certo quantitativo di corrente a una certa tensione. Ma non è detto che la nostra auto sarà in grado di riceverla in quanto il caricatore di bordo ha dei limiti di potenza e temperatura.

Se un'auto è economica, infatti, sarà dotata di un caricatore da 7,4 kW, il che significa che se anche compreremo una wallbox da 22 kW non saremo comunque in grado di sfruttarlo, perché lui fornirà sì 22 kW di potenza massima, ma l'auto ne accetterà appena 7,4 kW. E considerata la differenza di costo, potrebbe essere un'acquisto poco sensato, a meno che non si abbia in previsione di ricaricare altri veicoli.

A proposito di costo, andiamo a vedere quanto possono costare le varie wallbox.