Volvo SuperTruck 2 è un capolavoro di efficienza

Negli ultimi anni abbiamo visto come il settore delle auto sia in continua evoluzione, con l'avvento dei veicoli elettrici che sicuramente ha contribuito a far crescere ulteriormente l'interesse. Ma quello delle auto non è l'unico settore dei veicoli in fase di evoluzione.

Volvo ha quindi realizzato un progetto per il suo SuperTruck 2 che non sembra avere pecche. Dalle immagini intuiamo come l'azienda abbia lavorato molto sull'aspetto dell'aerodinamica, in modo da ridurre la resistenza e il peso del veicolo, e favorire la sua efficienza.

Secondo i dati comunicati da Volvo, questo veicolo sarebbe in grado di percorrere 6,8 km al litro di carburante. Questo rappresenta un incremento del 170% rispetto al modello precedente.

Per avere un raffronto, gli attuali veicoli commerciali pesanti propongono un massimo di 4,5 km al litro in termini di consumi. Oltre ai miglioramenti strutturali per incrementare l'efficienza, troviamo l'integrazione di un sistema ibrido che permette di tenere attive tutte le funzioni accessorie del camion anche quando si effettuano lunghe soste, senza dover avviare il motore.

Al momento il nuovo veicolo svelato da Volvo è solo un concept, il quale verrà approfondito alla Management Conference & Exhibition 2023 che si terrà a metà ottobre.