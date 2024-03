Volkswagen presenta ID.Buzz GTX, il “Bulli”più potente di sempre

Ecco in rampa di lancia il Bulli più potente di sempre: si tratta dell'elettrico ID.Buzz GTX di Volkswagen. Grazie a due motori elettrici - in totale 340 cv - riuscirà a garantire prestazioni record: da 0 a 100 km/h in appena 6,5 secondi, con la velocità limitata a 160 km/h. La trazione è l'integrale 4Motion mentre la batteria sarà disponibile in due versioni: da 79 kWh e da 86 kWh.

Sul piano del design, la nuova ID.Buzz verrà equipaggiata con fari Matrix Led e cerchi in lega da 19" (in opzione sono previsti anche quelli neri da 21"). Il mezzo sarà disponibile in tonalità più brillante oppure in rosso (non manca, poi, l'opzione bicolore in grigio). Passando agli interni, i sedili sono un mix tra comfort e sportività (è disponibile anche la configurazione a 7 posti). Spicca, poi, lo schermo touchscreen da 12,9" dell'infotainment - lo stesso dell'ID 3 GTX - equipaggiato con il software più recente di Volkswagen. Il bagagliaio, invece, ha una capacità tra 1.121 e 2.123 litri, con la versione a passo lungo che arriva ad una capacità tra 1.350 litri e 2.460 litri.