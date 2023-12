Volkswagen ID.2: ecco come saranno gli interni del nuovo modello

Dopo l'annuncio del concept, Volkswagen sembra quasi pronta a lanciare la ID.2. Nelle ultime ore infatti Andreas Mindt, il responsabile del design del brand, ha condiviso su Instagram dei dettagli molto interessanti che mostrano gli interni della nuova vettura.

Il video che trovate in basso è stato condiviso proprio da Andreas Mindt, e ci mostra come dovrebbe essere l'abitacolo della nuova Volkswagen ID.2. Vediamo come è stata aggiornata la plancia, e i materiali scelti per la realizzazione degli interni.

Vediamo anche come sarà possibile personalizzare il sistema di infotainment.