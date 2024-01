Golf riceve un corposo restyling: novità per estetica e motori, e c'è anche ChatGPT

Con il cuore già verso la nuova serie Mk9 totalmente elettrica, Volkswagen presenta il restyling di metà corso per l'ottava serie della sua vendutissima Golf, introducendo una serie di novità sia per quanto riguarda l'estetica che le prestazioni, senza scordarsi la tecnologia (sapete cosa sono e come funzionano le auto ibride plug-in?). La nuova Golf serie 8.5, che dovrebbe arrivare per l'estate del 2024, presenta infatti esterni e interni rinnovati, nuovi motori plug-in che garantiranno fino a 100 km in modalità solo elettrica e una GTI più potente. Andiamo a scoprirla. Per quanto riguarda l'estetica, Golf 2024 restyling si differenzia dalla versione precedente per i nuovi fari frontali a LED, con la possibilità di tecnologia a matrice IQ Light HD, e per il logo Volkswagen illuminato (come optional), caratteristica questa resa possibile per un cambiamento delle leggi europee sulla pubblicità. Cambia anche il paraurti anteriore, ora più aggressivo e che nella GTI presenterà una decorazione a nido d'ape, oltre a nuovi profili sotto le portiere e, dietro, arrivano nuove luci, un paraurti ridisegnato e per fortuna scompaiono i finti scarichi cromati, mentre nella GTI lo spoiler è più prominente.

Per quanto riguarda i colori, arrivano 4 nuove tinte, e se per la GTI è possibile chiedere delle applicazioni in fibra di carbonio, nelle versioni GTI, GTE e R-Line è possibile scegliere il tetto tutto nero. Gli interni presentano le maggiori novità con un nuovo volante multifunzione che abbandona gli odiati controlli capacitivi, mentre la qualità generale è migliorata. Il sistema di infotainment è ora il nuovo MIB4 già introdotto su Tiguan, Passat, ID.3 e ID.7, che promette una capacità di elaborazione più rapida.

Il cruscotto da 10,2 pollici di serie presenta nuove skin, menu rinnovati e una grafica più elegante, mentre lo schermo centrale è da 10,4 o 12,9 pollici (optional), e ora è possibile richiedere anche l'head-up display. In risposta alle critiche relative alla scarsa ergonomia, il cursore touch per il controllo della temperatura e del volume sotto lo schermo è stato rivisto: ora è retroilluminato. Ma la grande novità è il nuovo assistente vocale alimentato da ChatGPT, che consente di controllare l'aria condizionata, il telefono e il sistema di navigazione, nonché per accedere a Internet. Per la prima volta arrivano sulla Golf (come optional) anche i sistemi 360° View, Park Assist Plus e Park Assist Pro di Volkswagen, che consentono il parcheggio da remoto tramite smartphone.