Volkswagen conferma il lancio di una EV da 20.000€ (ma occorrerà attendere)

Il noto marchio automobilistico Volkswagen ha deciso di puntare sulle auto elettriche, studiando anche delle soluzioni per proporre dei modelli ad un prezzo di vendita piuttosto accessibile. In tal senso, così come riportato su Autocar, è arrivata la conferma che il produttore tedesco sta sviluppando un'auto che proporrà al costo di circa 20.000 euro, tuttavia occorrerà attendere fino al 2027.

L'amministratore delegato di Volkswagen, Thomas Schäfer, ha dichiarato: "Per diffondere la mobilità elettrica occorre lanciare veicoli attraenti, in particolare nella fascia entry-level. Le nostre auto che avranno un prezzo competitivo saranno caratterizzate dai più alti standard di questa fascia, sia sotto l'aspetto tecnologico che di design".

Questo modello economico dovrebbe essere noto come ID.1, anche considerando le indiscrezioni trapelate negli scorsi mesi. Inoltre, Kai Grünitz, responsabile dello sviluppo tecnico, ha rivelato che i primi schizzi di progettazione sono stati completati e che lo sviluppo è in corso, aggiungendo che: "L'ID 1 sarà vicino all'Up per quanto riguarda l'uso di quell'auto. Non ci sono così tante possibilità di progettare un piccolo veicolo per le città in termini di aspetto. Sarà un'auto che si adatta al DNA di progettazione e funzionalità del marchio Volkswagen, ma ad un prezzo inferiore".