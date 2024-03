Ormai lo chiamano "Cyberstuck", ma Tesla mostra di cosa il Cybertruck è veramente capace

Online si stanno infatti moltiplicando i video e le immagini di Cybertruck bloccati nella sabbia, nella neve o in qualsiasi altra situazione esilarante (non per i proprietari, ovviamente).

Molti lo chiamano "Cyberstuck" (gioco di parole tra Cybertruck e "stuck", bloccato) e c'è persino un thread su Reddit dedicato, ma non fatevi ingannare: il nuovo pick-up elettrico di Tesla è un vero fuoristrada. E per dimostrarlo il produttore ha condiviso dei video impressionanti (a proposito, se siete interessati al mondo delle auto elettriche, date un'occhiata alla nostra selezione di quelle da comprare nel 2024 ).

Per l'occasione, ha condiviso una serie di video che vogliono indicare come il problema sia non tanto nel veicolo, quanto in chi sta dietro al volante.

Il concetto è chiaro: nelle mani giuste il Cybertruck è un vero fuoristrada, e non sono pochi gli osservatori che notano come molti proprietari del nuovo pick-up elettrico di Tesla siano alle prime armi con un veicolo del genere, e quindi non sappiano usarlo.

D'altronde i video parlano chiaro: non sono molti i fuoristrada in grado di affrontare un pezzo del genere senza aver subito modifiche aftermarket, ma come qualcuno fa notare Tesla ha attivato alcune impostazioni non a disposizione degli utenti.

Nella fattispecie, si può vedere come il Cybertruck nel video abbia i differenziali sbloccati, una funzione non disponibile tutt'ora ai proprietari di Cybertruck, in quanto è stata promessa con un aggiornamento futuro.

Nondimeno, bisogna dare atto a Tesla di aver segnato un punto a suo favore.