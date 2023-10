Ecco le varianti in cui sarà disponibile Tesla Cybertruck: non manca la versione Performance

Non sono pochi gli appassionati che attendono con impazienza la consegna del nuovo pick-up elettrico di Tesla, il già noto Cybertruck, prevista per il 30 novembre. Nell'attesa del debutto ufficiale, la casa automobilista di Elon Musk non ha ancora fornito alcun dato tecnico sul veicolo elettrico. Tuttavia, visto che alcuni di essi dovranno essere comunicati alle autorità di regolamentazione prima della consegna, qualcosa sta venendo fuori.

In particolare, la NHTSA ha pubblicato il decodificatore VIN ufficiale di Tesla del 2024. Il documento, dunque, rivela dei chiarimenti proprio sul Cybertruck. Ad esempio, sono indicate le varianti di trasmissione offerte. Nel 2024 il pick-up elettrico sarà disponibile in versione bimotore, standard e con la configurazione Performance a triplo motore. Quindi, almeno per il momento, non sarà disponibile alcuna versione monomotore oppure quadrimotore. A riguardo, è ipotizzabile che Tesla abbia scelto di dare inizialmente priorità alle varianti più popolari per poi espandere lentamente l'offerta.