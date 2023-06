Vanmoof smette di vendere in Italia

Per gli appassionati del brand arriva una brutta notizia che riguarda il mercato italiano: l'azienda ha appena annunciato che smetterà di vendere in Italia. Lo stop al mercato italiano in realtà viene annunciato come una pausa. A partire dal prossimo 23 giugno Vanmoof non venderà più ufficialmente bici nel nostro mercato.

Lo stop alle vendite riguarderà anche gli accessori ufficiali Vanmoof che vengono venduti sullo store ufficiale. Quindi se foste interessati ad acquistare un prodotto dell'azienda allora vi suggeriamo di farlo entro il 23 giugno.

Oltre ad annunciare lo stop al mercato italiano, Vanmoof ha anche chiarito che il supporto e l'assistenza a coloro che hanno già acquistato un prodotto dell'azienda continueranno come al solito anche dopo il 23 giugno.