Uber con guida autonoma è realtà

La novità riguarda al momento una sola città statunitense, ovvero Phoenix. In quest'area Uber ha messo in strada delle auto a guida autonoma sviluppate in collaborazione con Waymo. Questa è un'azienda che fa parte di Alphabet, la nota holding alla quale fa capo Google, ed è chiaramente specializzata in veicoli a guida autonoma.

Per gli utenti Uber che passano da Phoenix sarà quindi possibile prendere una corsa con un veicolo a guida autonoma. Non sarà possibile però sceglierlo: chi prenoterà una corsa UberX, Uber Comfort, Uber Comfort Electric o Uber Green sul territorio gestito da Waymo potrebbe ricevere un'auto a guida autonoma.

In tal caso, si riceverà un avvertimento dall'app, e sarà possibile anche rifiutare la corsa.

Per coloro che si avvarranno del servizio a guida autonoma di Uber, l'azienda mette a disposizione un servizio di assistenza telefonica che sarà disponibile tutti i giorni 24 ore su 24.

La novità introdotta da Uber e Waymo ha chiaramente ricevuto il supporto e l'approvazione delle autorità di regolamentazione di Phoenix. L'azienda non ha indicato quanti sono i veicoli a guida autonoma attivi sul territorio, così come non ha riferito se in futuro prevede di espandere il servizio in altre aree.