Tutte le Auto dell’Anno elettriche

Di seguito troverete l'elenco di tutte le vetture a emissioni zero diventate Auto dell'Anno : una storia iniziata nel lontano 2011…

Il premio Auto dell'Anno è il riconoscimento più prestigioso d'Europa nel settore automotive. Le auto elettriche (native e non) si sono aggiudicate questo premio diverse volte negli ultimi quindici anni, pur restando un prodotto di nicchia. Avete già letto il nostro articolo sulle vetture fuel-cell ? E la nostra sezione sulle auto elettriche ?

Indice

2011 - Nissan Leaf prima generazione

2017 - Volkswagen Golf settima generazione

2018 - Volvo XC40

Nel 2018 la Volvo XC40 diventa Auto dell'Anno battendo la Seat Ibiza e la BMW serie 5. Nel 2020 arriva in listino la variante elettrica Recharge, spinta inizialmente da due motori in grado di generare una potenza complessiva di 408 CV e affiancata in seguito da versioni "monomotore" (prima a trazione anteriore e poi posteriore) con potenze comprese tra 231 e 252 CV.