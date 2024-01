Questa potrebbe essere la bici ideale per gli spostamenti al lavoro e il trail al fine settimana

Se siete alla ricerca di una bici da downhill, probabilmente guarderete questa proposta con scetticismo, ma per la maggioranza delle persone una bicicletta è un investimento per gli spostamenti casa - lavoro, con la possibilità magari di sfruttarla per le gite nel fine settimana (a proposito, con l'avvicinarsi della primavera potreste essere interessati all'acquisto di una bici elettrica: date un'occhiata alla nostra lista delle migliori sul mercato , costantemente aggiornata e con offerte imperdibili!).

Caratteristiche tecniche

Come potete vedere dalle specifiche, la nuova Trek Marlin 6 Gen 3 è disponibile in due versioni, entrambe con telaio in alluminio Alpha Silver e instradamento interno dei cavi.

Sono disponibili otto dimensioni di telaio, da XXS a XXL, mentre gli pneumatici sono da 2,35 pollici con la possibilità di montare dimensioni da 26, 27 o 29 pollici a seconda delle dimensioni del telaio.

Davanti abbiamo una forcella ammortizzata, di tipo RockShox Judy per la più costosa 5293988, mentre la più economica 5277278 si deve accontentare della SR Suntour XCM 30, entrambe con 100 mm di escursione.

Il cambio non è niente di eccezionale, ma per gli usi per cui è prevista la bici è più che sufficiente. Entrambi con dieci velocità, il modello 5293988 offre uno Shimano Deore M4100, mentre il 5293988 monta uno Shimano U6000. Entrambe montano freni Tektro con rotori fino a 180 mm.

Ma parlavamo di versatilità. Certo, non è la più leggera delle bici in circolazione con i suoi 14,5 / 14,8 kg, ma il limite di 136 kg e la possibilità di montare accessori come il portapacchi e il cavalletto la rendono veramente un jolly per ogni situazione, dal percorso cittadino, dove apprezzerete la forcella anteriore, al trail e magari qualche puntata al di fuori dei percorsi tracciati.