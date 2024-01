La transizione verso l'elettrico passa anche da qui: la Tesla Model Y è la più venduta del 2023

La Model Y è riuscita a superare anche dei rivali di spessore come la Toyota RAV4 e la Toyota Corolla, rispettivamente seconda e terza nel podio delle più vendute. Tuttavia, è un traguardo che non sorprende perché durante tutto l'anno l'abbiamo vista in testa alle classifiche sia a maggio sia a luglio , fino a vederla regnare in Europa .

Infatti, Felipe Munoz, analista presso Jato Dynamics, ha dichiarato che l'abbassamento del prezzo combinato con la reputazione di Tesla ha aiutato nell'alimentare la già alta domanda della Model Y.

Inoltre, è stato notato che il suo costo era inferiore al costo medio di un'auto elettrica venduta in Germania (18% in meno) e negli Stati Uniti (23% in meno), quindi sarà stato un fattore importante per la scelta dei consumatori e per il conseguente successo.

Numeri alla mano, Tesla ha venduto in Cina più di 456.000 Model Y nel 2023, segnando un aumento del 45% rispetto all'anno precedente, e oltre 255.000 Model Y in Europa, dove ha superato le vendite della Dacia Sandero di 19.000 unità. Difatti, per fronteggiare la domanda, ha dovuto ampliare la produzione sia della Gigafactory di Berlino di 375.000 auto e sia di Shanghai.

Questi risultati segnano un traguardo importante, perché mostrano come il mercato delle auto elettriche si sta espandendo su scala mondiale e che per essere competitivi nei prossimi anni bisogna offrire al pubblico un'alternativa totalmente elettrica.