A vostra disposizione, infatti, ci sono numerosi siti o applicazioni, per Android e iPhone, che vi permettono di sapere in anticipo cosa succede sull'autostrada che volete percorrere. Andiamo a scoprire quali sono, oltre a ricordarvi come pagare il pedaggio in autostrada .

Ecco perché è importante conoscere gli strumenti adeguati per informarsi sul traffico autostrade in tempo reale: online e con le app .

Sia che dobbiate partire per le vacanze o mettervi in auto per andare al lavoro, essere al corrente della situazione del traffico può permettervi di risparmiare un sacco di tempo... o di non perdere un traghetto!

Indice

Traffico autostrade in tempo reale: app

Si aprirà una finestra dal basso e, sotto Dettagli mappa , toccate Traffico per visualizzare il traffico in tempo reale con i colori già visti per il sito (verde, arancione e rosso per indicare i diversi livelli di viabilità).

Una volta installata e avviata l'app, potete controllare il traffico di un'intera zona toccando in basso l'icona Esplora e in alto a destra l'icona con due rombi sovrapposti.

L'app, disponibile per Android e iPhone , ha preso in prestito anche alcune funzioni da Waze, ovvero la possibilità di segnalare eventuali ingorghi o incidenti. L'unico difetto? Gli avvisi sul traffico non funzionano in modalità offline, ma questo è comprensibile, visto che l'unico modo per essere sempre aggiornata è tramite connessione Internet.

Google Maps è l'app di navigazione per eccellenza e la sua funzione di rilevamento del traffico è di primo livello. Mentre viaggiate, l'app vi avvertirà di eventuali cambiamenti, e in caso trovi una strada più veloce alternativa, ve la proporrà. Non solo, ma per evitare le distrazioni alla guida, la strada alternativa più veloce sarà selezionata per impostazione predefinita, quindi siete sempre sicuri di trovarvi sul percorso che vi porterà a destinazione nel più breve tempo possibile, senza mai togliere le mani dal volante o gli occhi dalla strada.

Conoscere la situazione del traffico prima di partire è utile, ma il più delle volte ci serve mentre siamo in viaggio. Ed è qui che tornano utili le app per conoscere la situazione del traffico autostrade in tempo reale .

Se invece volete visualizzare il traffico lungo uno specifico percorso, invece, inserite in alto un luogo di destinazione e selezionatelo tra i risultati, toccate il pulsante Indicazioni e, nella pagina successiva, vi verrà mostrata la situazione del traffico con i colori che abbiamo imparato a conoscere. Toccando la voce Dettagli, avrete accesso a un grafico e altre informazioni.

Il sito di Google Maps funziona in modo molto simile. Tutto quello che dovete fare per usarlo è recarvi sulla pagina del servizio, inserire in alto la vostra posizione di partenza, cliccare su Indicazioni a sinistra e inserire il luogo di arrivo. Dopo qualche istante, il sistema vi presenterà il percorso più veloce, indicando in diversi colori lo stato del traffico in quel momento.

In blu traffico scorrevole, in arancione traffico moderato e in rosso traffico intenso con auto ferme.

Volendo, potete anche non inserire la destinazione ma controllare il traffico nella mappa. In basso, troverete un menu con un pulsante di fianco a Traffico in tempo reale. Attivatelo e la legenda vi spiegherà il significato dei colori, che come intuirete parte dal verde, assenza di traffico, fino al rosso, che significa traffico molto lento. Se cliccate sul menu Traffico in tempo reale, potete scegliere la situazione del traffico tipica, e indicare un giorno e un'ora a scelta.

Waze

Waze è l'app di navigazione dall'anima "sociale". Forte di una vastissima comunità di utenti, l'app consente di essere sempre aggiornata sulle condizioni del traffico, la presenza di autovelox, lavori in corso e altro ancora. Inoltre offre l'integrazione con gli eventi di Google Calendar e di Facebook, qualcosa che Google Maps non offre. Questo consente di avvisarvi quando dovreste partire per fare in tempo ad arrivare a un appuntamento in base al traffico rilevato.

Per chi ama la personalizzazione, poi, ci sono molte opzioni, come le icone delle auto e le voci, che potete anche impostare con la vostra registrando un breve brano.

Tra i difetti, le icone potrebbero risultare un po' troppo grandi nell'interfaccia e l'aspetto sociale potrebbe anche distrarre dalla guida. Ovviamente, Waze è disponibile per Android e iPhone.

Dopo averla installata, avviatela e toccate Inizia subito. Accettate i termini d'uso del servizio e l'informativa sulla privacy e toccate Accetta e Ho capito per accedere alla schermata principale.

Ora inserite la destinazione toccando l'icona a forma di lente d'ingrandimento e scrivendo il nome nel campo Dove andiamo?. Nella schermata successiva, potete anche selezionare l'opzione Vai più tardi per scoprire il traffico stimato in caso di partenza in momenti successivi.

In alternativa, se toccate Partenza vi verrà mostrato il percorso più rapido per raggiungere la vostra destinazione, con eventuali segnalazioni da parte degli altri utenti relative al traffico (icona con tre auto incolonnate su fondo arancione).

Se invece trovate voi del traffico, fermate il veicolo, toccate in basso a destra sul cerchio arancione, toccate Traffico e selezionate la voce corrispondente alla situazione da voi riscontrata.

Forse non tutti sanno che il servizio offre anche un comodo portale Web che permette di informarsi sulla situazione della viabilità. Per usarlo, recatevi sul sito di Waze Live, che mostrerà una mappa centrata sulla vostra posizione e indicherà la situazione del traffico in quel momento con strade colorate in verde (assenza di traffico), in arancione (traffico con possibili rallentamenti) o rosso (traffico intenso o bloccato), la presenza di strade chiuse, eventuali autovelox o utenti registrati in quella zona.

Se volete controllare un percorso in particolare, in alto a sinistra inserite le posizioni di partenza e arrivo, selezionandole dai suggerimenti dopo che avete iniziato a scrivere, e scegliete tra le opzioni Parti adesso e Arrivo alle (indicando poi l'ora di arrivo).

La mappa mostrerà il percorso e la situazione della viabilità.

Mappe

Se siete utenti Apple, sicuramente avrete provato Mappe, in navigatore integrato negli iPhone. L'app è migliorata molto nel tempo e ora, dopo numerosi aggiornamenti, può definirsi un degno rivale di Google Maps.

Non solo Mappe offre una navigazione precisa e chiara, ma anche avvisi sul traffico puntuali. Come abbiamo detto, l'app è preinstallata su iPhone e iPad, mentre purtroppo non è disponibile per Android.

Per vedere il traffico, inserite una destinazione in basso, selezionate la voce corretta nell'elenco e cliccate sull'icona dell'auto. Vi verranno mostrati i percorsi disponibili, con la situazione della viabilità in blu, arancione e rosso.

ViaMichelin

Ultima di questa lista, ma non per importanza, ViaMichelin, l'app del servizio omonimo che abbiamo già visto nel precedente capitolo. ViaMichelin è gratuita, dotata di un'interfaccia chiara e indicazioni precise. Ovviamente non è solo un navigatore con le mappe proprietarie, ma vi offre anche itinerari con info traffico in tempo reale, GPS con guida vocale, mappe 3D e tutte le indicazioni necessarie sul vostro tragitto.

Per vedere la situazione del traffico, scaricate l'app dal vostro store di riferimento, a seconda che abbiate un dispositivo Android o un iPhone, avviatela e date il consenso per ottenere la posizione. Dopodiché, la mappa si centrerà sulla vostra posizione, toccate l'icona a destra con due auto sovrapposte e vedrete la situazione del traffico nei dintorni. Se volete vedere un percorso, inserite la destinazione in alto, toccate Percorsi e vedrete la situazione del traffico lungo i percorsi indicati.

Anche ViaMichelin offre il sito omonimo. Recandovi sul portale relativo al traffico potete conoscere la situazione in tempo reale della viabilità. La mappa infatti mostra strade e autostrade nel momento in cui state guardando, evidenziando nei soliti colori, verde, arancione e rosso eventuali criticità o rallentamenti, oltre a indicarvi la presenza di incidenti o problemi lungo un percorso.

Cliccando sulla voce Eventi di traffico, a sinistra, potete scegliere cosa mostrare sulla mappa, mentre se volete controllare una strada o un luogo in particolare, potete inserire la vostra posizione nel campo di sinistra e scorrere o ingrandire la mappa.

Per controllare un percorso, cliccate sul pulsante Percorsi in alto a sinistra, inserite i luoghi di partenza e destinazione e, dopo aver cliccato su Cerca, cliccate sul pulsante in sovrimpressione sulla mappa con l'icona di due auto incolonnate, e vedrete la situazione del traffico su quell'arteria.