Toyota vuole fare concorrenza a Tesla, almeno sulla guida autonoma

Il gigante nipponico ha annunciato una joint venture con una startup cinese per una vettura elettrica a guida autonoma da distribuire in Cina tramite il marchio GAC Toyota, la Bozhi 3X

La competizione di Tesla si sta facendo sentire per Toyota, che non solo si trova indietro nel settore della mobilità elettrica (idea sempre ostinatamente rifiutata), ma nel 2023 ha anche perso il primato per l'auto più venduta al mondo. C'è però un altro campo in cui Toyota non rivelando grandi progressi, ed è quello della guida autonoma (a proposito, sapete cosa sono la guida autonoma e la guida assistita?). Nel complesso, in Cina Toyota ha visto un calo del 22% nei primi quattro mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, e ora vuole correre ai ripari. Su Weibo, il produttore giapponese ha infatti annunciato la scorsa settima una serie di iniziative che le permetteranno di guadagnare il terreno perduto, almeno in Cina.

Il primo veicolo a guida autonoma di Toyota

La prima vettura elettrica a guida autonoma di Toyota sarà venduta in Cina, secondo quanto anticipato su Weibo dalla joint venture GAC Toyota, formata al 50% da Toyota e al 50% da Guangzhou Automobile Group (GAC), di proprietà statale. La notizia, condivisa dal portale cinese CNEVPost, è intesa a ripristinare la quota di mercato della casa automobilistica giapponese in Cina raggiungendo i rivali cinesi in particolare nelle auto elettriche e a guida intelligente. Per questo, GAC Toyota si è affidata a una partnership con Momenta, una startup di veicoli autonomi di Pechino, di cui Toyota è stata tra i principali investitori durante il round della Serie C del 2021. Non solo, ma GAC Toyota ha anche annunciato di essere al lavoro per usare la tecnologia di Huawei, e stando alle dichiarazioni il produttore di auto lavorerà insieme a Momenta e Huawei, forniranno software e hardware, per integrare la funzione nei veicoli.

Ma quale sarà il primo veicolo ad arrivare sul mercato? CNEVPost dichiara che la prima vettura a ricevere la tecnologia e arrivare sul mercato sarà il SUV bZ3X (Bozhi 3X in cinese), una vettura elettrica sviluppata in collaborazione con BYD appositamente per il mercato cinese. Il SUV, che arriverà sul mercato l'anno prossimo, sarà dotato di funzioni avanzate di assistenza alla guida come la guida sulle strade, la possibilità di evitare gli ostacoli e le manovre di parcheggio, proprio come si propone di fare il FSD di Tesla.

Toyota si concentra però sulle batterie

Toyota sembra però concentrarsi maggiormente sulle batterie, oggetto di grandi investimenti. Stando a quanto riportato, il produttore prevede di lanciare una batteria al litio fosfato di ferro entro il 2027, che potrebbe ridurre i costi di produzione del 40% rispetto all'attuale bZ4X. Al GAC Toyota Open Day, che si è tenuto il 28 giugno, il produttore ha dichiarato che queste batterie consentiranno un'autonomia di 600 km e la ricarica in meno di 30 minuti. Durante lo stesso evento, è stato anche annunciata una batteria agli ioni di litio da 1000 km di autonomia, che dovrebbe essere presentata nel 2026, e una batteria con la stessa tecnologia ma con una maggiore concentrazione di Nichel che dovrebbe consentire un'autonomia da 1100 km e che verrà presentata nel 2027 o 2028. In entrambi i casi la ricarica dovrebbe avvenire in meno di 20 minuti. Il produttore ha anche annunciato un aggiornamento sulle batterie allo stato solido, presentando la quarta generazione della tecnologia che dovrebbe garantire un'autonomia di 1000 km e più e una ricarica completa in meno di 10 minuti. Il lancio dovrebbe però avvenire nel 2027-2028, ben più in là rispetto al prototipo che Toyota ha promesso di lanciare entro il 2025.

