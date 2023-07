Toyota e la batteria a stato solido da 1.200 km di autonomia che si ricarica in 10 minuti

Nonostante le auto elettriche abbiano fatti enormi passi avanti negli ultimi anni, e con un minimo di organizzazione sono alternative alla portata dell'automobilista medio (ecco perché), è indubbio che per abbandonare i motori a combustione interna servano nuove tecnologie.

Una di queste riguarda le batterie allo stato solido, che consentono un deciso cambio di passo per quanto riguarda velocità di ricarica, autonomia e sicurezza. Toyota è l'azienda con maggiori brevetti di questo tipo (oltre 1.300), e da tempo ha promesso per il 2025 un'auto con questa tecnologia.

Ora la casa di Toyota (sì, in caso non lo sapevate ha sede nell'omonima città), ha affermato di aver compiuto un deciso progresso semplificando la produzione del materiale utilizzato per realizzare le batterie. Il che potrebbe ridurre drasticamente i tempi di ricarica e aumentare l'autonomia di guida.

Secondo Keiji Kaita, presidente del centro di ricerca e sviluppo dell'azienda automobilistica giapponese, Toyota mira a ridurre costo, peso e dimensioni sia delle batterie liquide che di quelle allo stato solido, e l'ultima scoperta permetterebbe di produrre una batteria a stato solido con "un'autonomia di 1.200 km in grado di ricaricarsi in 10 minuti o meno".

Per quanto riguarda i tempi, Toyota prevede di immettere sul mercato questo tipo di soluzione per il 2027, e secondo David Bailey, professore di economia aziendale all'Università di Birmingham, la nuova tecnologia potrebbe realmente cambiare il futuro delle auto elettriche. Questo perché la difficoltà maggiore di questo tipo di soluzioni è passare dal prototipo alla produzione industriale, e Toyota è intervenuta proprio a correggere tale aspetto.

Ma da qui al 2027 tante cose potrebbero ancora cambiare, e diversi produttori di auto elettriche stanno un po' esagerando nelle loro previsioni o si stanno lasciando trasportare un po' troppo dall'entusiasmo. Nel Regno Unito, ad esempio, il mese scorso la Advertising Standards Authority ha vietato le pubblicità di Toyota e Hyundai per aver ingannato gli utenti sulla velocità con cui le auto elettriche potevano essere ricaricate, oltre che sulla disponibilità di punti di ricarica rapida nell'isola e in Irlanda.