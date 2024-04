Top 10 migliori citycar economiche 2024

Le citycar sono auto molto apprezzate in Italia: le vetture del "segmento A" rappresentano oltre il 10% delle immatricolazioni nel nostro Paese e il veicolo più venduto da noi - la Fiat Panda - appartiene a questa categoria.

Questi mezzi piacciono per le dimensioni esterne contenute, per i prezzi di listino non esagerati e per i ridotti costi di gestione dovuti anche ai bassi consumi. Alcuni sono anche pratici: non è raro, infatti, trovare in listino proposte a cinque porte e cinque posti con un bagagliaio in grado di soddisfare le esigenze di una coppia.

Di seguito troverete la nostra top 10 delle migliori citycar economiche in commercio: dieci proposte interessanti per tutti i gusti e tutte le tasche rivolte a chi si muove spesso in città ma non disdegna qualche gita fuori porta.