Top 10 migliori berline medie 2024

Le berline medie non piacciono più come un tempo ma restano molto apprezzate da chi percorre molti chilometri e non ha grosse esigenze di carico.

Le vetture del "segmento D" - a quattro o cinque porte - presentano molti punti di forza da non sottovalutare: una posizione di seduta bassa che contribuisce ad aumentare il piacere di guida e forme aerodinamiche che permettono di ottenere consumi più contenuti rispetto alle SUV.

Di seguito troverete la nostra top 10 delle migliori berline medie in commercio: dieci proposte interessanti rivolte a chi fa molta strada per lavoro o per piacere.