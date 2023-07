Thule presenta Thule Allax: i nostri cani viaggeranno in modo più sicuro

Thule, un marchio globale per gli sport e per le attività all'aria aperta, ha realizzato Thule Allax, un box per auto dedicato al trasporto dei cani. Si tratta di un prodotto innanzitutto resistente, visto che l'azienda per testarlo ha utilizzato gli impianti di crash test proprietari, rinomati per la loro affidabilità: "Thule Allax è stato rigorosamente sottoposto a crash test in scenari reali, sia frontali sia posteriori", spiega Louise Melin, Product Manager di Thule Group. "L'innovativa 'zona di contenimento' che abbiamo sviluppato è una caratteristica progettuale esclusiva di questo box per cani. In caso di tamponamento, questa consente che il trasportino si comprima in modo controllato, riducendo al minimo il rischio di lesioni per i passeggeri dei sedili posteriori e garantendo al contempo la sicurezza del cane", conclude Melin.