Il tettuccio apribile di Tesla è resistente a tutto, tranne ad un uccello che cade

Tesla ha sempre evidenziato la resistenza delle proprie auto, in particolare modo quella dei pannelli del tetto in vetro, in grado di sostenere la caduta di un albero. Tuttavia, può facilmente danneggiarsi quando a cadere è un oggetto relativamente piccolo. L'esempio migliore di tutto ciò è l'episodio accaduto nel 2019, durante la presentazione di Tesla Cybertruck. Difatti, in un test di resistenza di un finestrino, quest'ultimo si ruppe.

Un'altra storia simile è accaduta nel fine settimana, in Canada. In particolare, Augustine Fan e la sua famiglia stavano cenando a Richmond quando sono stati informati dall'app Tesla che l'allarme dell'auto era scattato. Quando sono usciti per controllare cosa stesse succedendo, hanno trovato un uccello morto sul cofano mentre il tetto di vetro era andato in frantumi. L'episodio ha scatenato diverse critiche ed ironie sulla resistenza del tettuccio in vetro di Tesla. A questo proposito, però, occorre specificare che in casi del genere c'è poco da fare.

Difatti, anche un tetto in metallo sarebbe stato rovinato allo stesso modo. L'unica differenza è che il tetto apribile in vetro è facilmente sostituibile anche se non è economico.