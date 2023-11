Tesla ha lasciato la strada vecchia per quella nuova: cos'è Tesla Vision e come migliorerà

Tesla da qualche anno ormai sta testando il suo sistema per la guida autonoma , già operativo sulle strade per coloro che si trovano negli Stati Uniti. E la guida autonoma di Tesla prevede diverse tecnologia e sensori, tra i quali troviamo il sistema Tesla Vision .

Tesla Vision è un sistema che si occupa della gestione di tutte le videocamere installate sui veicoli Tesla, e che fa parte della piattaforma Autopilot. Le videocamere installate sulle Tesla sono proprio al centro delle novità appena emerse online. Queste infatti vanno a sostituire i sensori a ultrasuoni che erano presenti sulle versioni precedenti delle vetture Tesla.

Tali sensori a ultrasuoni in realtà avevano lo stesso scopo delle videocamere per le quali ha optato Tesla recentemente, ovvero riconoscere oggetti, auto, persone nelle vicinanze.

Questo permette alle auto di gestire in completa autonomia diverse situazioni, come l'esecuzione di parcheggi ad esempio, e fornisce al conducente supporto durante la marcia, stimando magari la distanza dalla macchina che precede.

Il problema è che tali nuovi set di videocamere è che hanno bisogno di ottimizzazione e miglioramenti per offrire lo stesso grado di accuratezza dei sensori a ultrasuoni presenti in precedenza. Questo è confermato anche dal fatto che Tesla, per le vetture in cui sono state introdotte le videocamere di Tesla Vision, ha momentaneamente disabilitato alcune funzionalità che appunto di basavano sul riconoscimento degli oggetti e persone nelle vicinanze, proprio per permettere a Tesla Vision basato su videocamere di raggiungere lo stesso livello di prestazioni offerto dai sensori a ultrasuoni.

Tesla non ha spiegato perché il passaggio alle videocamere è avvenuto prima che tale ottimizzazione e livello di prestazioni soddisfacente venisse raggiunto. Sembra però certo che arriveranno degli aggiornamenti software per il nuovo Tesla Vision, i quali dovrebbero incrementare l'accuratezza.

Questo è stato confermato ufficiosamente anche dal Centro Assistenza Tesla, sperando che le tempistiche non siano troppo larghe.