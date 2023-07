Tesla si aggiorna: novità per la modalità Sentinella e ricarica solare

Tesla è uno dei protagonisti assoluti nel segmento delle auto elettriche, con i suoi modelli che fanno molto affidamento anche sull'aspetto software. E proprio in tema software sono arrivate delle interessanti novità.

Tesla ha infatti rilasciato un nuovo aggiornamento software per i suoi modelli sul mercato, una pratica comune per Tesla che solitamente rilascia aggiornamenti su base periodica ma assolutamente non comune nel mercato delle auto. L'update di Tesla introduce alcune interessanti novità funzionali, andiamo a vederle insieme: