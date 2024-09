Tesla e Uber insieme: la novità per semplificare la vita ai conducenti

La novità appena svelata da Tesla e Uber semplificherà non poco la vita di tutti coloro che usano la propria Tesla per lavorare con la popolare piattaforma di taxi privati. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Tesla è un punto di riferimento nel mercato delle auto ormai, anche dalle nostre parti, e questo vale ovviamente per le auto elettriche (conoscete i falsi miti sulle auto elettriche ?). Nelle ultime ore è emersa una novità per tutti coloro che lavorano su Uber con la propria Tesla , con l'integrazione del sistema di navigazione nel veicolo .

Il sistema di navigazione di Uber dentro le Tesla

Tutto nasce dal fatto che sono ormai molti i conducenti che lavorano su Uber usando la propria Tesla. Chiunque abbia mai lavorato con Uber, o che almeno abbia preso Uber, avrà notato che la piattaforma offre anche ai conducenti un servizio di navigazione in base alle corse che stanno svolgendo.

L'app di Uber per i conducenti infatti permette di accettare e gestire le corse con i clienti, ma anche di accedere al sistema di navigazione che automaticamente si avvia quando viene accettata una corsa e il cliente entra in auto.

Chiaramente anche i veicoli Tesla, come quelli di tante altre case, offrono ai loro utenti un sistema di navigazione integrato.

Tesla e Uber hanno rivelato che la maggior parte dei conducenti continua a usare il sistema di navigazione proposto dall'app Uber. Questo è più immediato nell'utilizzo, visto che dall'accettazione della corsa si passa automaticamente alla navigazione verso la destinazione richiesta.

E allora le due aziende hanno pensato bene di rendere disponibile il sistema di navigazione di Uber all'interno dei veicoli Tesla. In questo modo i conducenti potranno accettare la corsa dall'app Uber e poi seguire la navigazione dallo schermo in auto. Una comodità e una sicurezza in più.

Per attivare questa funzionalità, che funziona su una nuova API denominata Smartcar, sarà necessario accedere alle impostazioni dell'app Uber, poi a quella Veicoli e selezionare la connessione con un veicolo Tesla. Verrà richiesto l'accesso al proprio account Tesla per autorizzare la connessione.

Dopo questa autorizzazione i due sistemi saranno sincronizzati e si potrà usare il sistema di navigazione di Uber nel veicolo Tesla.

La novità che abbiamo appena visto è stata annunciata da Uber tramite il suo sito ufficiale. Non leggiamo di particolari limitazioni geografiche, e quindi ipotizziamo che si tratti di una novità che arriva a livello globale.