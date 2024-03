Tesla potrebbe aprire la produzione in Italia, ma non per quello che pensate

Non solo Stellantis: il Governo vuole che in Italia ci sia un altro produttore di veicoli, e i contatti con Elon Musk vanno avanti da tempo

Il Governo vuole far ripartire la produzione di veicoli in Italia, e dopo Stellantis sta prendendo piede la possibilità che anche Tesla possa aprire un sito. Ma non di auto, bensì di camion e furgoni (sapete quali sono i difetti e gli svantaggi delle auto elettriche?). Ad annunciarlo è il Sole 24 Ore che citando fonti industriali getta una luce su quelle che sono settimane frenetiche, per non dire decisive, per il settore produttivo italiano.

Il ministro D'Urso vuole più di un produttore di veicoli

Ma cosa sta succedendo? Sappiamo come il Governo sia in trattativa con Stellantis per avviare la produzione in Italia di 1 milione di vetture, tra auto e veicoli commerciali. Dal 2 aprile inizieranno gli incontri sui stabilimenti produttivi, ma il ministro D'Urso è stato chiaro: in Italia non può esserci un solo produttore. Il riferimento è agli altri Paesi europei, che vedono la Germania e la Spagna con sette produttori, la Francia e l'Ungheria 4, e la Repubblica Ceca con 3. Ecco perché nelle scorse settimane il Governo ha avviato incontri con produttori cinesi come BYD, Great Wall e Chery: il Mimit si è posto l'obiettivo di 1,3 milioni di veicoli. Quindi 1 milione da parte di Stellantis e 300.000 da un altro marchio. Ora sulla scena è apparsa anche Tesla, e ci sono diversi motivi per cui questa potrebbe essere la scelta su cui punta il Governo.

I produttori cinesi come arma per convincere Stellantis e Tesla?