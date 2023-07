Tesla offre la possibilità di trasferire il FSD a un nuovo veicolo, ma a certe condizioni

Il Full Self-Driving (FSD) di Tesla è una delle funzioni più chiacchierate degli ultimi anni. La tanto discussa - e ritardata - tecnologia di guida autonoma, che in realtà al momento è di guida assistita (ecco le differenze), non solo è venduta da anni sulla promessa che sarebbe prima o poi arrivata sul mercato, ma è testata attivamente dagli automobilisti stessi attraverso un programma di open beta (almeno negli Stati Uniti). Come se si trattasse di una versione di Android e non di un veicolo di due tonnellate potenzialmente in grado di causare incidenti e vittime.

Per questo motivo, non sono pochi gli scandali e i richiami da parte delle autorità anche solo in questi mesi, ma nondimeno l'attenzione da parte del mercato e degli utenti è elevatissima, soprattutto ora che Elon Musk ha annunciato che manca pochissimo al rilascio della versione definitiva del software (che dovrebbe coincidere con la V12).

Questa funzione, che è acquistabile come optional al prezzo di 15.000 dollari (dai 5.000 dollari originali), è associata a un veicolo, e quando l'utente lo vende o lo distrugge per un incidente, deve ricomprarlo (nota bene, senza mai aver avuto la possibilità di sfruttarlo).

Ora però Tesla ha iniziato a offrire la possibilità ai propri clienti di trasferire il FSD a un nuovo veicolo, solo una volta e solo se si acquista un'auto nuova entro il 30 settembre 2023. A rivelarlo, il sito Not a Tesla App citando un utente che ha ricevuto via email l'offerta da parte dell'azienda.

La notizia non giunge del tutto nuova. Musk aveva annunciato alla chiamata agli utili di mercoledì scorso una possibilità del genere senza fornire dettagli, ma ora sappiamo esattamente come funzionerà questa procedura.

Tra i dettagli, oltre a dover acquistare un veicolo nuovo entro il 30 settembre, Tesla afferma di non garantire la consegna entro la data di fine del programma e non applicherà questa offerta retroattivamente dopo la consegna.

Inoltre i proprietari perderanno il FSD sul loro veicolo attuale "fino a una settimana" prima del giorno di consegna programmato (anche se la vecchia auto viene mantenuta). Inoltre i veicoli usati non sono compatibili con il programma e Tesla si riserva il diritto di cambiare questi termini in ogni momento "senza preavviso". Qui sotto trovate la lista completa.