Tesla si fa perdonare per gli aumenti della Model Y: Model 3 diventa molto interessante

Dopo aver infatti aumentato i prezzi di listino di 2.000 euro del suo popolarissimo SUV (a parte la versione a trazione posteriore), Tesla ha infatti appena ritoccato al ribasso tutte le altre vetture in catalogo, e Model 3 diventa veramente interessante. Soprattutto in vista dei nuovi incentivi.

Ecco tutti i nuovi prezzi

Tesla Model 3

Partiamo ovviamente da Model 3. La piccola berlina elettrica in precedenza costava 42.490 euro per la versione a trazione posteriore e 49.990 euro per la versione Long Range a trazione integrale.

Ora la vettura è passata a 40.490 euro e 47.990 euro rispettivamente. Ribassi interessanti, ancora di più se si considerano gli incentivi. Con l'attuale ecobonus si ha infatti accesso a uno sconto di 3.000 o 5.000 euro (con rottamazione), mentre quello in arrivo consentirà, con ISEE sotto i 30.000 euro, di avere uno sconto fino a 13.750 euro (anche se rischia di esaurirsi presto).

Tesla Model S

Model S passa invece da 95.990 euro a 93.990 euro per il modello a trazione integrale e da 110.990 euro a 108.990 euro per la Plaid, che ricordiamo ha appena ricevuto i nuovi sedili sportivi.

Tesla Model X

Infine, diamo uno sguardo alla Model X, che ha visto gli stessi ribassi. In questo caso si parla di 100.990 euro per il modello a trazione integrale e 115.990 euro per la Plaid contro i 102.990 euro e 117.990 euro richiesti in precedenza.