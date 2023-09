Tesla ha costruito un super Supercharger per le auto elettriche

Tesla ormai rappresenta un punto di riferimento assoluto nel settore delle auto elettriche, forte della sua esperienza visto che è stata la primissima azienda a investire nel settore su larga scala.

Oltre alle auto prodotte e vendute da Tesla, le quali fanno registrare numeri sempre importanti in tutti i mercati, sappiamo che l'azienda investe molto anche sulle reti di ricarica per le auto elettriche. Tesla Supercharger è proprio il nome della rete per la ricarica rapida dei veicoli elettrici.

E proprio a proposito di Supercharger ci giungono delle interessanti notizie da un nuovo sito per la ricarica, costruito da Tesla in Arizona. Si tratta di una stazione di ricarica particolarmente grande e potente. La sua capacità assicura la ricarica alla massima potenza ammessa di ben 84 veicoli contemporaneamente.