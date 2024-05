Tesla stoppa il supporto a Steam: non si potrà più giocare

Gli appassionati di videogiochi certamente non mancano, anzi aumentano di giorno in giorno. Anche per questo motivo, ormai, è possibile giocare anche nei luoghi più inattesi, come all'interno di un'auto. In tal senso, Tesla, nel 2022, aveva annunciato un'app nativa beta per Steam su Tesla Model S e Tesla Model X. In pratica, sarebbe stato possibile accedere ai titoli della piattaforma ed intrattenersi all'interno dell'abitacolo grazie ai tantissimi giochi disponibili.

Tuttavia, recentemente, la casa automobilistica di Elon Musk è tornata sui propri passi annunciato che Steam non sarà più disponibile. In particolare, il produttore ha contattato i suoi clienti spiegando che "Tesla sta aggiornando il computer di gioco della vostra Model X e il vostro veicolo non è più in grado di avviare Steam. Tutte le altre funzionalità di intrattenimento e app non sono coinvolte nei cambiamenti".