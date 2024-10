Tesla ha pensato a un nuovo standard per le auto elettriche e potrebbe convenire a tutti

Tesla è senz'altro un leader nel settore automotive, soprattutto se guardiamo alle auto elettriche. L'azienda guida tale settore in termini di vendite, e da sempre tenta di stabilire la strada da seguire. Proprio in questo contesto apprendiamo del nuovo standard per i connettori delle auto elettriche che ha intenzione di introdurre Tesla.

L'azienda statunitense non è nuova all'introduzione di standard per le auto elettriche, l'abbiamo visto con i connettori per la ricarica delle auto (ecco come funziona Tesla Supercharger), e ora cerchiamo di capire perché la nuova proposta dell'azienda sarebbe importante non solo per Tesla.