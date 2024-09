Finalmente la nuova Smart Summon di Tesla, e non la ricorderemo solo per il suo acronimo

Stiamo parlando di ASS , che oltre a costituire un acronimo curioso sta per Actually Smart Summon, la nuova funzione che Tesla ha lanciato per gestire comodamente dall'app il parcheggio autonomo del proprio veicolo.

Tesla ha sempre mostrato una particolare attenzione nei confronti dell'innovazione sul segmento delle auto, con particolare focus sulle auto elettriche (conoscete i falsi miti sulle auto elettriche ?). E vi interesserà sapere che è stato appena rilasciato un nuovo aggiornamento da Tesla per introdurre la nuova Smart Summon .

Come funziona la nuova ASS di Tesla

La funzione Smart Summon di Tesla la conosciamo già da qualche tempo (ecco come funziona Smart Summon), ma nella sua versione precedente. Si tratta di una funzione dei veicoli di Tesla che permette di parcheggiare e far uscire da un parcheggio l'auto in maniera autonoma.

Smart Summon di Tesla è arrivato da qualche anno sui veicoli dell'azienda statunitense, anche se non è stata accolta positivamente in maniera unanime. Alcuni utenti infatti hanno lamentato la velocità eccessivamente bassa di movimento dell'auto, una causa di disagio per agli altri conducenti.

E allora a maggior ragione arriva la nuova Actually Smart Summon. Questa è stata introdotta nel più recente aggiornamento per i veicoli Tesla, corrispondente alla build 2024.27.20. Andiamo a vedere esattamente cosa fa:

Tramite il pulsante COME TO ME , basterà la pressione prolungata per richiamare la Tesla e farla venire dove ci si trova. Particolarmente utile nel caso in cui ci si trovi all'uscita di un parcheggio si ha la necessità di richiamare il proprio veicolo per andare via.

, basterà la pressione prolungata per richiamare la Tesla e farla venire dove ci si trova. Particolarmente utile nel caso in cui ci si trovi all'uscita di un parcheggio si ha la necessità di richiamare il proprio veicolo per andare via. Tramite il pulsante GO TO TARGET sarà possibile mandare la propria Tesla in maniera autonoma in un punto a propria scelta.

La funzione dovrebbe essere stata migliorata in maniera consistente rispetto alla sua versione precedente. E arriva insieme a Dumb Summon, un'ulteriore funzione che permetterà agli utenti di far muovere autonomamente la propria Tesla, come se si usasse una macchina radiocomandata.

Entrambe le novità, ovvero ASS e Dumb Summon, sono pensate per essere usate in aree ristrette, come vialetti e parcheggi.

Sempre in questo contesto, all'orizzonte per Tesla c'è l'integrazione di funzioni come quelle appena introdotte con altri servizi, come quelli che controllano porte e serrande dei garage o cancelli. Tutto nell'ottica di automatizzare tutto il processo di parcheggio autonomo.

Qui sotto trovate un video in cui si mostra come funziona la nuova Actually Smart Summon.