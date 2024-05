Sarà questo l'abitacolo di Tesla Robotaxi? Il video

Tesla ha di recente pubblicato un filmato che mostra gli interni di un veicolo inedito, scatenando la curiosità degli utenti, tra i quali alcuni che hanno ipotizzato che possa trattarsi del Robotaxi. Per chi ancora non lo sapesse, negli ultimi anni la casa automobilistica di Elon Musk ha lavorato su un veicolo a guida autonoma, noto appunto come Robotaxi.

L'obiettivo, così come annunciato dallo stesso Musk, è quello di lanciare dei mezzi capaci di guidare in maniera autonoma, senza alcun conducente. Ad oggi, però, ancora non si conoscono molti dettagli su questo Robotaxi, ad eccezione della possibile assenza di volante e pedali e del design, che dovrebbe in qualche modo richiamare quello del pickup elettrico Cybertruck.