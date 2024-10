Vi spieghiamo cosa sono davvero Tesla Robotaxi e Robovan

Il taxi a guida autonoma Cybercab dovrebbe arrivare già nel 2026-27, mentre per Robovan non c'è una data (e sarebbe stato strano altrimenti)

Tesla ha finalmente svelato il suo Robotaxi, anzi due: Robotaxi (che Musk chiama anche Cybercab) e Robovan, due veicoli a guida completamente autonoma (livello 5) destinati al trasporto di persone. Ma di cosa si tratta esattamente, a chi sono destinati e quando arriveranno sul mercato? Andiamo a scoprirlo, perché le sorprese (e qualche dubbio) non mancano, a cominciare dalla presentazione chiamata WeRobot in pieno stile hollywoodiano (con tanto di Tesla Optimus che ballavano e servivano da bere).

Robotaxi: 2 posti, ampio bagagliaio e potremo comprarlo anche noi

Cybercab, o Robotaxi (sul sito Tesla è nominato Robotaxi, quindi lo chiameremo così) è una vettura elettrica a guida completamente autonoma con due posti. Design particolare ma in stile Tesla Il veicolo ha un design molto particolare, con una striscia luminosa a LED (come sul Cybertruck) e quelli che sembrano fari a matrice sul lato frontale, oltre alle porte a farfalla. Non c'è lunotto posteriore, ed essendo a guida completamente autonoma al suo interno non troviamo né volante né pedali. Lo spazio a disposizione sembra abbondante, con sedili di dimensioni generose e un bagagliaio molto capiente. I prototipi mostrati sembravano avere tutti una finitura dorata, ma immaginiamo ci saranno altre opzioni.

Il primo con ricarica wireless Tesla non ha condiviso dettagli sul sistema elettrico del veicolo, sull'autonomia o altri particolari tecnici. Musk ha menzionato un costo operativo stimato di 0,20 dollari per miglio (circa 0,11 euro al km), valore che appare estremamente ambizioso. Sappiamo però che Robotaxi sarà il primo veicolo del produttore a essere dotato di serie di ricarica a induzione wireless. Anche il Cybertruck dovrebbe in teoria supportare questa soluzione, ma probabilmente sarà disponibile come opzione retrofit più avanti. Molti analisti sono convinti che la ricarica wireless per i veicoli elettrici sarà molto importante in futuro, tanto più per quelli a guida autonoma, e Tesla vuole farsi trovare pronta. Un aspetto curioso è il sistema automatizzato in grado di pulire il veicolo, che è stato mostrato in un breve video durante la presentazione. E la guida autonoma? La domanda più interessante non ha ricevuto risposta. Non sappiamo come Tesla preveda di far funzionare il suo veicolo a guida autonoma, ma sappiamo che Robotaxi sarà dotato del computer di bordo AI5 di Tesla. Secondo molti analisti dovrebbe usare il Full Self-Driving basato Tesla Vision, il sistema di guida autonoma che utilizza solo sulle telecamere (e non su radar o sensori). Ma a che punto è il Full Self-Driving? Musk ha dichiarato che il sistema diventerà a guida completamente autonoma senza supervisione per l'anno prossimo (promessa che viene fatta ogni anno e poi regolarmente smentita). Non si sa come Robotaxi potrà guidare da solo per le strade ma sappiamo che al momento il Full Self-Driving negli Stati Uniti è costato 15.000 dollari ai suoi utenti ed è ancora lontano dall'essere completato. Mentre infatti l'ultimo aggiornamento ha portato un miglioramento di 2 volte per quanto riguarda la distanza in miglia tra interventi umani, stando ai pochi dati a disposizione per arrivare alla guida completamente autonoma avrà bisogno di un miglioramento di circa 100 volte. A chi è destinato e quanto costerà Robotaxi è destinato agli operatori di taxi, ma non solo. Musk ha infatti accennato al fatto che potrà essere acquistato dai privati. Il prezzo di vendita sarà meno di 30.000 dollari, almeno nelle previsioni. Quando arriverà sul mercato Ma quando arriverà? Musk ha parlato di un avvio della produzione nel 2026, ammettendo però di sbagliare spesso nelle sue previsioni e quindi potrebbe slittare al 2027.

Robovan non se lo aspettava nessuno, ma chissà quando arriverà

L'altro protagonista della serata è stato l'inatteso Robovan, un vero e proprio pullmino in grado di ospitare fino a 20 persone. In realtà si era sentito parlare di un veicolo di questo tipo, ma i rumor erano piuttosto vaghi e non sembrava che potesse essere già presentato. Design del Robovan

Il veicolo, caratterizzato da una livrea dorata e una forma estremamente futuristica, sarà adibito sia al trasporto di persone che merci. Soprattutto, sembra incarnare alla perfezione la famosa frase che Musk ha ripetuto all'evento: "il futuro dovrebbe assomigliare al futuro". Un dettaglio curioso è l'altezza da terra del veicolo dimostrativo, appena pochi centimetri, che sembra poco fattibile per girare nelle strade cittadine. Secondo alcuni osservatori verrà rivista nella versione finale, probabilmente come altri aspetti del veicolo (anche se Musk ha assicurato che una volta realizzato "avrà questo aspetto"). All'evento si è vista solo la versione per il trasporto persone, che presentava 14 posti, con però molto spazio a disposizione.

Specifiche tecniche Come per il Robotaxi, non abbiamo a disposizione molti dettagli tecnici, ma Musk ha annunciato che il costo di esercizio sarà estremamente ridotto, appena 5-10 centesimi di dollaro per miglio. A chi è destinato All'evento sono state mostrate diverse immagini che mostrano Robovan in situazioni diverse, tra cui anche per portare una sposa a un matrimonio o come chiosco mobile. In generale, il veicolo sarà destinato solo alle aziende, e sembra adatto a fare da navetta, negli aeroporti o in altre situazioni, o per trasportare le merci per le consegne nelle città. Quando arriverà A differenza del Robotaxi, di cui si sono visti venti veicoli all'evento, non abbiamo possibili date di lancio sul Robovan. Musk ha dichiarato semplicemente che lo realizzeranno. Il che non aggiunge molto a quanto sappiamo: consoliamoci con il video dell'evento WeRobot che potete vedere qui sotto, oltre alle immagini del veicolo.

