Tesla Roadster debutterà quest'anno e avrà dei mini propulsori a razzi

Elon Musk sicuramente sa come far parlare di sé e delle sue aziende. Nelle scorse ore, ad esempio, ha catturato le attenzioni di tante persone parlando della futura auto di Tesla, ovvero Tesla Roadster, che dovrebbe essere presentata a fine 2024, con le prime consegne previste all'inizio del 2025. Tramite un post su X, infatti, il CEO di Tesla ha dichiarato che "Questa notte abbiamo alzato in maniera radicale gli obiettivi di progettazione per la nuova Roadster. Non ci sarà mai un'altra auto come questa, sempre che si possa chiamarla auto".