Tesla rinnova la Model Y: motore e interni aggiornati, ma niente Hardware 4

Tesla è uno dei primi nomi che ci vengono in mente quando si parla di auto elettriche, anche grazie al fatto che l'azienda attualmente è leader nel settore. E le novità in casa Tesla non finiscono mai.

Nelle ultime ore infatti sono emersi degli interessanti dettagli dalla Cina, dove Tesla è presente con uno dei suoi più grandi centri di produzione. Sembra infatti che sia stata rilasciata una versione aggiornata della Model Y.