Tesla rilascia l'aggiornamento dell'anno: il clacson diventa una capra

Tesla è un'azienda sicuramente leader nel settore automotive, soprattutto grazie alle sue vetture interamente elettriche e dotate di un grosso bagaglio software.

E proprio a proposito di software parliamo nuovamente di Tesla. Questo perché l'azienda ha appena condiviso i dettagli del nuovo aggiornamento software, dedicato alle sue vetture elettriche.

Stiamo parlando del cosiddetto Holiday Update, l'aggiornamento software che ogni anno viene rilasciato a ridosso delle feste di Natale e che si profila come il più importante dell'anno per tutti coloro che hanno una Tesla. E anche per quest'anno le novità sono consistenti.

Tesla ha rilasciato il suo Holiday Update con la build 2023.44.25. Le novità sono sicuramente di rilievo nell'ambito dell'utilizzo quotidiano delle Tesla. Andiamo a vederle insieme: