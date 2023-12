Tesla abbandona il suo "serpente" automatizzato: vuole caricare le auto come i telefoni

Se le auto si guidano da sole, devono essere anche in grado di caricarsi da sole. Questo è da tempo il mantra in Tesla, che di recente ha confermato di essere al lavoro per lanciare un caricatore wireless per i suoi veicoli (a proposito, sapete cosa sia la guida autonoma?).

La soluzione, anticipata a inizio anno durante una presentazione da Rebecca Tinucci, responsabile dell'infrastruttura di ricarica globale di Tesla (e di cui vedete parte della slide nell'immagine di copertina), è stata confermata in un recente video su YouTube con Jay Leno, direttamente dal capo designer dell'azienda Franz von Holzhausen.

Nel video, in cui si parla del Cybertruck, von Holzhausen dichiara apertamente:

Stiamo lavorando alla ricarica induttiva. Non hai nemmeno bisogno di collegare nulla a quel punto. Basta guidare sopra il pad nel tuo garage e inizi a caricare.

In realtà la ricarica wireless non risolve un problema particolarmente importante, ma dal punto di vista dell'azienda ha senso.

Il problema è capire se sia una soluzione adeguata per un'abitazione.

Tesla non è infatti la prima a sviluppare un sistema del genere, ma altri produttori stanno progettando soluzioni per le ricariche pubbliche piuttosto che private. Il problema è infatti il costo, già elevato per un wallbox comune, e che per un tappetino di ricarica wireless potrebbe diventare astronomico.

C'è però un altro aspetto, piuttosto triste. Come abbiamo anticipato in apertura sono anni che Tesla cerca di sviluppare una soluzione automatizzata per la ricarica, e il progetto in voga fino a pochi giorni fa era una sorta di "serpente" in grado di collegare il caricatore alla presa del veicolo.