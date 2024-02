Tesla promette di ridurre il "drain da vampiri" della modalità Sentinella

Le auto elettriche di Tesla sono un punto di riferimento per tutto il mercato (ecco i modelli di auto elettriche più economici per ogni brand), ma implicano anche qualche criticità. Tra queste troviamo il consumo della batteria a veicolo fermo.

Sembra infatti che le Tesla ferme consumino autonomia della batteria. Questo in realtà è un aspetto del tutto normale, e che vale anche per gli altri modelli di auto elettriche. I veicoli elettrici fermi consumano energia per diversi processi, come il monitoraggio della temperatura della batteria ad esempio.